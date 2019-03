Stakingsacties op vrouwendag in Spanje

De Internationale Vrouwendag wordt in Spanje gevierd met talrijke stakingsacties onder vrouwen. Ook worden op veel plaatsen betogingen op straat gehouden. In Barcelona greep de politie hard in om een blokkade van vrouwen van een verbindingsweg te beëindigen, meldden Spaanse media.

De media verwachten aan het eind van de stakingsdag, rond 18.30 uur, honderdduizenden vrouwen op bijeenkomsten waar gelijkberechtiging en gelijke kansen worden geëist, vooral in Madrid en Barcelona. Volgens Spaanse media wordt er vooral in het onderwijs en in het openbaar vervoer rekening gehouden met grote problemen als gevolg van de stakingsacties en werkonderbrekingen.