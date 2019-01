Stakingen Zimbabwe tegen dure brandstof

De vakbeweging in Zimbabwe heeft zondag opgeroepen tot een nationale staking die om middernacht moet beginnen. Met de staking protesteren de bonden tegen de "provocatieve verhoging" van de brandstofprijzen, liet de vakbondskoepel ZCTU zondag weten.

De stakingsoproep komt een dag nadat de Zimbabwaanse regering de prijzen voor benzine en diesel meer dan verdubbeld had. Brandstof is evenals veel andere producten schaars als gevolg van een groot tekort aan buitenlandse valuta. Daardoor valt de import stil. Veel bedrijven zitten met een tekort aan grondstoffen.

Oorzaak van de valutacrisis is de afschaffing van de Zimbabwaanse dollar tien jaar geleden. Daarvoor in de plaats kwamen buitenlandse munteenheden, vooral de Amerikaanse dollar, die de laatste tijd schaars is geworden.