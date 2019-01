Stakingen in Duits geldtransport

De over het algemeen cash minnende Duitsers worden vanaf woensdag mogelijk geconfronteerd met lege pinautomaten. De vakbond Ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) heeft leden die werkzaam zijn in het geld - en waardetransport opgeroepen tot een serie ‘waarschuwingsstakingen’ na mislukte onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst.

De volgende gespreksronde tussen de bond en de werkgevers is op donderdag en vrijdag in Bad Neuheim. Vanaf woensdag wil Ver.di dat er werkonderbrekingen van korte duur worden gehouden die het transport van bijvoorbeeld geld naar banken belemmeren. De acties onder de naar schatting 12.000 werknemers worden volgens Ver.di uitgebreider als de gesprekken weer niks opleveren. De kans dat pinautomaten ‘opdrogen’ is groot na de feestdagen waarin veel wordt gepind.

De bond eist dat de chauffeurs in het waardetransport zeker 250 euro per maand meer gaan verdienen en dat de lonen in het oosten van Duitsland snel naar het niveau van het westen worden opgetrokken. Volgens de bond is bijvoorbeeld het laagste loon in het voormalige Oost-Duitsland in deze sector nog altijd 400 euro per maand lager dan in het voormalige West-Duitsland.