Stakingen in Belgische gevangenissen

Belgische vakbonden beginnen stakingsacties in verschillende gevangenissen uit protest tegen mislukte onderhandelingen met de minister van Justitie over een minimale dienstverlening bij stakingen. In Leuven leggen cipiers woensdagavond 24 uur het werk stil en in Brugge 16 uur. Voor de komende dagen staan ook acties gepland in de gevangenissen van Sint-Gillis (Brussel) en Mechelen, aldus de socialistische bond ACOD.

De vakbonden zijn boos over de invulling van een nog in te voeren minimale dienstverlening bij stakingen. Volgens de vakbonden wil de minister Koen Geens een ruime regeling doordrukken waardoor maar erg weinig personeelsleden daadwerkelijk zouden kunnen staken.

De acties in de vier steden zijn mogelijk een voorbode van een stakingsgolf in gevangenissen. Maandag overleggen de vakbonden over verdere stappen, waaronder stiptheidsacties. Een woordvoerder van de liberale bond VSOA zegt via de media te vernemen dat het geduld van de minister op is. „Maar de mensen wachten al vier jaar op nieuwe kledij, nieuw personeel en een afbouw van het aantal gedetineerden.”