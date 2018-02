Stakingen hinderen OV in België

Stakingsacties leiden in België tot uitval van treinen, bussen en trams, onder meer in de hoofdstad Brussel. De acties zijn gericht tegen plannen van de regering van premier Charles Michel om pensioenen te hervormen voor mensen met zware beroepen.

Belgische media meldden dat er vooral hinder is in het treinverkeer in Wallonië en dat het in Vlaanderen wel meevalt. Maar tussen Antwerpen en Brussel reed dinsdagmorgen slechts de helft van de treinen. De socialistische vakbond van overheidspersoneel ACOD heeft stakingen uitgeroepen in tal van sectoren, zodat niet alleen in het openbaar vervoer hinder dreigt. Luchthavens verwachten naar verluidt geen problemen.