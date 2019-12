Staking legt verkeer Frankrijk plat

Een grote staking in Frankrijk heeft het weg- en treinverkeer door het hele land grotendeels platgelegd. Vooral in Parijs staan de auto’s stil door de chaos die op de wegen is ontstaan.

In Frankrijk protesteren mensen donderdag massaal tegen hervormingen van het pensioenstelsel. Veel openbaar vervoer is bij voorbaat al geannuleerd vanwege de aangekondigde stakingen. Ook honderden vluchten zijn geschrapt donderdag.

Veel scholen en universiteiten blijven donderdag ook dicht. Leraren staken of kunnen moeilijk op de school komen door stakingen op de weg en in het openbaar vervoer.

In het Franse pensioenstelsel subsidieert de staat meer dan veertig pensioenfondsen die allemaal verschillend zijn georganiseerd. President Emmanuel Macron wil het ingewikkelde stelsel stroomlijnen en hervormen, maar dat stuit op veel verzet.