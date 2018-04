Staking legt treinverkeer Frankrijk weer lam

Stakende spoorwegwerkers hebben woensdag het treinverkeer in Frankrijk opnieuw lamgelegd. Talrijke verbindingen vielen volgens spoorwegmaatschappij SNCF uit. Ook internationale routes zijn getroffen.

In de regio Parijs ontstonden files op de wegen over een lengte van ongeveer 350 kilometer. Dat was veel meer dan op normale doordeweekse dagen, meldde nieuwszender France Info.

De staking begon op dinsdag. De vakbonden keren zich tegen overheidsplannen om de SNCF te reorganiseren en meer private concurrentie mogelijk te maken. De stakingsgolf zal naar verwachting tot juni duren. De bonden willen afwisselend twee dagen staken en drie dagen werken.