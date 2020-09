Staking Jupiler-brouwerij houdt aan

Het werk in de brouwerij van het Belgische Jupiler ligt nog altijd stil. Overleg tussen de vakbonden en de brouwerij in Jupille in de Ardennen is stukgelopen en het personeel staakt door.

Het personeel legde vorige week het werk neer toen een aantal werknemers besmet bleek met het coronavirus. De brouwerij zou hebben verzuimd om meteen het personeel te waarschuwen en te beschermen. De stakers eisen gezonde arbeidsomstandigheden en het vertrek van de superieuren die ze de slechte aanpak van de uitbraak aanrekenen.

Volgens brouwerij AB Inbev wil een groot deel van het personeel wel degelijk weer aan het werk, maar maken de stakers dat onmogelijk. Het bedrijf kreeg eerder van de rechter gedaan om de blokkade van het brouwerijterrein door actievoerders op te breken. Maar ook daarna kon het werk niet worden hervat. Collega’s in magazijnen elders hebben zich bij de actie aangesloten.

Of de aanvoer van Jupiler en andere in Jupille gebrouwen bieren in gevaar komt, is nog onduidelijk.