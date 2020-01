Stakers leggen grootste Franse waterkrachtcentrale stil

Stakende arbeiders hebben de grootste waterkrachtcentrale van Frankrijk stilgelegd. Ze protesteren daarmee tegen de pensioenhervormingen die president Emmanuel Macron wil doorvoeren.

De elektriciteitsproductie werd dinsdagmiddag stopgezet en in de avond tijdelijk hervat om te voorkomen dat afnemers zonder stroom komen te zitten. De energiebehoefte is hoger door het winterweer. De waterkrachtcentrale in het zuidoostelijke departement Isère levert stroom aan ongeveer een kwart miljoen huishoudens.

De stakers hebben toegezegd de veiligheidsrichtlijnen te volgen. Volgens een woordvoerder van de vakbond CGT houden de stakende werknemers in de gaten of de elektriciteitsproductie op peil blijft.

De CGT wil met de actie druk zetten op de regering. Sinds president Macron in december zijn pensioenhervormingsplannen bekendmaakte, wordt in meerdere sectoren in Frankrijk gestaakt.