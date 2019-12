‘Stafchef premier Malta lekte over onderzoek’

De toenmalige stafchef van de Maltese regering Keith Schembri lekte informatie over het onderzoek naar de geruchtmakende moord op een journaliste. Dat beweerde de hoofdverdachte in de zaak voor een Maltese rechtbank. Deze Yorgen Fenech zou onder meer zijn getipt dat zijn telefoon onder de tap stond.

De rijke zakenman Fenech is vorige week in staat van beschuldiging gesteld. Hij eist dat de politiefunctionaris die het onderzoek leidt van de zaak wordt gehaald. Die zou nauwe banden hebben met Schembri, die ook korte tijd heeft vastgezeten.

Fenech ontkent betrokken te zijn bij de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia, die in 2017 is gedood met een autobom. De zakenman wijst met een beschuldigende vinger naar Schembri. Die zou hem na zijn arrestatie briefjes hebben toegespeeld met instructies over wat hij moest zeggen tijdens het politieverhoor. Ook zou de voormalige stafchef prat zijn gegaan op zijn goede relatie met hoofdonderzoeker Keith Arnaud.

De Maltese regering heeft eerder gratie verleend aan een andere verdachte in de zaak vanwege zijn getuigenis. Die verklaarde dat Fenech de journaliste dood wilde vanwege een artikel waar ze aan werkte.