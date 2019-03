Stafchef oppositieleider Venezuela gepakt

Een belangrijke medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó is gearresteerd door de inlichtingendienst van het land. Het gaat om zijn stafchef Roberto Marrero.

Volgens Guaidó vielen agenten van de inlichtingendienst donderdag in alle vroegte de woningen van twee medewerkers in de hoofdstad Caracas binnen. Behalve Marrero was ook juridisch adviseur Sergio Vergara het doelwit. De oppositieleider liet dat via Twitter weten. Marrero werd meegenomen maar Vergara bleef vrij.

Guaidó heeft zich eerder tot interim-president uitgeroepen. Tot grote woede van het zittende staatshoofd Nicolás Maduro wordt hij in die positie erkend door tientallen landen, inclusief Nederland.