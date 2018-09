Stafchef ontkent Trump idioot te hebben genoemd

De stafchef van de Amerikaanse president Donald Trump, John Kelly, ontkent dat hij de president een idioot heeft genoemd. Journalist Bob Woodward schrijft in zijn nieuwe boek dat Kelly dat tegen hem heeft gezegd. Trump heeft een verklaring van Kelly op Twitter gedeeld.

„Het idee dat ik de president ooit een idioot heb genoemd, is niet waar. Het is eigenlijk het tegenovergestelde. We hebben een enorm goede band”, staat in de verklaring van Kelly.

Het boek van Woodward is nog niet uitgebracht, maar CNN heeft een exemplaar in handen en schreef dat dit erin staat. Voor het boek heeft de journalist met medewerkers van het Witte Huis gesproken. Naast Kelly zou ook minister van Defensie James Mattis Trump hebben beledigd. „Trump heeft het inzicht van een basisscholier”, zou Mattis hebben gezegd.