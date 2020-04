Stafchef Nigeriaanse president overleden aan coronavirus

De stafchef van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari is overleden aan het coronavirus. Dat heeft Buhari zaterdag bekendgemaakt. Abba Kyari was de belangrijkste medewerker van de president.

Sinds de herverkiezing van de 77-jarige Buhari fungeerde Kyari als aanspreekpunt voor alle ministers. Alle verzoeken of voorstellen moesten eerst langs de stafchef voordat Buhari het te zien kreeg. Volgens mensen dichtbij de president stippelde Kyari al jaren het beleid uit.

De leeftijd van de stafchef is niet bekendgemaakt, maar volgens twee andere medewerkers van de president was hij 70 jaar oud. Hij had al andere gezondheidsproblemen voor hij besmet raakte met het longvirus.

Mensen die met Kyari hebben gewerkt, noemen hem mogelijk nog belangrijker dan de president voor het vooruitstrevende beleid dat sinds 2015 wordt gevoerd. „Niets wees erop dat de stafchef zijn macht met iemand deelde”, aldus de directeur van een juridische denktank uit hoofdstad Abuja. „Hij werd volledig vertrouwd door de president, het is afwachten of iemand hem op kan volgen.”

In Nigeria is het virus bij 493 mensen vastgesteld en er zijn zeventien geregistreerde doden.