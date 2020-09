Stafchef ex-premier Malta opgepakt voor witwassen

Keith Schembri, de stafchef van de Maltese ex-premier Joseph Muscat, is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van witwassen. Lokale media melden dat een rechtbank op Malta al zijn bezittingen heeft bevroren, evenals die van zijn vrouw, kinderen, accountants en zakenpartners. Er zijn meer verdachten opgepakt, schrijft de Times of Malta.

Schembri was stafchef van Muscat tot november, toen hij werd gearresteerd in verband met de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana. Hij werd later zonder aanklacht vrijgelaten.

Muscat stapte in januari op nadat bekend werd dat hij bevriend was met het vermoedelijke brein achter de moord en dure cadeaus van deze Yorgen Fenech had ontvangen. Deze zakenman had ook banden met Schembri.

Maandag werd een onderzoek afgerond naar berichten dat Schembri 100.000 euro had gekregen van zijn accountant voor de verkoop van Maltese paspoorten in 2015. Beiden ontkennen en zeggen dat het ging om een oude lening.

De autoriteiten hebben de conclusie van dat onderzoek niet openbaar gemaakt, maar het bevriezen van Schembri’ s bezittingen houdt er verband mee, zei premier Robert Abela.