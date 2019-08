Stadhuis Grimma met poep besmeerd om AfD-mars

Het stadhuis van de Duitse stad Grimma is afgelopen nacht met poep en graffiti besmeurd vanwege een campagnebijeenkomst van de rechtse partij AfD. Dat heeft de dader anoniem laten weten op een links internetforum.

Het evenement staat gepland voor vrijdagavond in het stadhuis. AfD-politicus Björn Höcke spreekt in Grimma. Volgens lokale media zouden de uitwerpselen op de voor- en achterdeur gesmeerd zijn. Op videobeelden is te zien dat de dader gezichtsbedekkende kleding droeg.

„Dit is dom geweld door domme mensen”, zei de burgemeester van de stad Matthias Berger. „Dit gaat in tegen al onze omgangsnormen.”

De politie onderzoekt de zaak in het district Leipzig in het oosten van Duitsland. De politie kijkt ook naar het bericht op het internetforum om te achterhalen wie de dader is.