Stad Weinsberg geeft en koopt roofkunst terug

De Duitse stad Weinsberg (Baden-Württemberg) heeft een in de nazitijd geroofd schilderij van de joodse verzamelaar Max Stern teruggeven en het meteen daarna zelf gekocht. Het gaat om het doek ‘De vrouwen van Weinsberg’ van de Nederlandse kunstenaar Gerrit Claesz. Bleker uit 1624.

Het werk kan daardoor blijven hangen in het museum Weibertreu dat gewijd is aan de geschiedenis van de stad. De lokale overheid is blij met de officiële aanwinst omdat het schilderij van Bleker een essentieel onderdeel van de collectie is, zei plaatsvervangend burgemeester Uwe Grobshäuser maandag. Weinsberg heeft het kunstwerk voor „een bescheiden prijs van vijf cijfers” kunnen kopen dankzij financiële steun van sponsoren.

Het was eigenlijk de bedoeling het schilderij in de herfst terug te geven in Düsseldorf, dat een tentoonstelling wilde wijden aan het leven en werk van Stern (1904-1987). Deze was daar kunsthandelaar tot hij in 1937 onder druk van het naziregime de wijk nam naar Canada. De expositie is echter afgeblazen. Het ‘Max Stern Art Restitution Project’ is al jaren bezig de ongeveer 400 kunstwerken uit de verzameling van Stern te lokaliseren om ze over te dragen aan diens erfgenamen.