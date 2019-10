Stad van 5000 jaar oud opgegraven in Israël

Archeologen hebben in het noorden van Israël de restanten van een stad ontdekt die mogelijk meer dan 5000 jaar oud zijn. In En Ensur, zoals het nu bekendstaat, leefden tijdens de hoogtijdagen in de vroege bronstijd mogelijk zo'n 6000 mensen.

De plek werd opgegraven vanwege wegwerkzaamheden en ligt halverwege tussen Tel Aviv en Haifa. De archeologen ontdekten tevens dat de stad is gebouwd op de restanten van een nog oudere nederzetting van 2000 jaar eerder. Met 4 hectare is het de grootste opgraving die in Israël is gedaan. Naar verwachting is daarmee slechts 10 procent van de stad blootgelegd, zegt Yitzhak Paz, een van de betrokken archeologen tegen de krant Haaretz.

De opgravingen legden onder meer huizen, publieke ruimten, straten en steegjes bloot. Op de locatie zijn ook meer dan 4 miljoen archeologische deeltjes gevonden, waaronder beeldjes van mensen en dieren, pottenscherven en verschillende soorten gereedschap.

Of En Ensur ooit wordt opengesteld voor het publiek is overigens maar zeer de vraag. De opgraving zal vermoedelijk weer onder de grond verdwijnen, omdat op de locatie een verkeersknooppunt gepland staat.