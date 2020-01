Staatsoliebedrijf Libië verwacht productiedaling tot 72.000 vaten

De Libische staatsoliemaatschappij (NOC) verwacht dat de productie, die al was gehalveerd, op zeer korte termijn zal dalen tot 72.000 vaten per dag. Dat heeft een woordvoerder gezegd. Oorzaken zijn het sluiten van exporthavens, blokkeren van pijpleidingen en daarmee het stilleggen van de winning op de grootste velden door krijgsheer Khalifa Haftar. Het door een burgeroorlog verscheurde Noord-Afrikaanse kan in principe dagelijks meer dan 1,2 miljoen vaten oppompen.

Haftar ontbrak bij de Libië-top in Berlijn, waar betrokken landen en organisaties een VN-wapenembargo afspraken en een bescheiden stapje zetten op weg naar een staak-het-vuren. De Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo was een van de meest optimistische deelnemers. Hij was van mening dat er progressie is geboekt richting een bestand. Pompeo zei voor vertrek naar Colombia hoop te hebben dat de olieproductie en uitvoer door dat positieve resultaat weer op gang komen.