Staatsburgerschap zoon Bin Laden ingetrokken

Saudi-Arabië heeft de zoon van terroristenleider Osama bin Laden het staatsburgerschap ontnomen. Het gaat om een koninklijk besluit dat al in november is genomen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring die is gepubliceerd in de Saudische Staatscourant.

De Verenigde Staten loofden donderdag een beloning uit voor informatie over de verblijfplaats van Hamza bin Laden. De zoon van de gedode al-Qaeda-leider heeft volgens de Amerikanen nu zelf een leidende rol binnen de terreurorganisatie. Hamza is vermoedelijk ongeveer 30 jaar oud en wordt ook wel de „kroonprins van de jihad” genoemd.

Hamza zou al voor de aanslagen van 11 september 2001 bij zijn vader zijn geweest in Afghanistan. Het is onduidelijk waar hij zich nu bevindt. Amerikaanse commando’s schoten zijn vader Osama in 2011 dood. De terroristenleider hield zich op dat moment schuil in Pakistan.