Het staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe VI aan de VS is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het Witte Huis heeft dat laten weten. In beide landen grijpt het virus om zich heen en raken steeds meer mensen besmet.

De monarch werd samen met zijn echtgenote Letitzia op 21 april op het Witte Huis verwacht. De Amerikaanse president Donald Trump zei in een verklaring uit te kijken naar een bezoek in de toekomst.