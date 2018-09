Staatsbegrafenis voor oud-VN-chef Kofi Annan

Kofi Annan, de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, krijgt donderdag een staatsbegrafenis in zijn geboorteland Ghana. Prinses Beatrix en prinses Mabel wonen de plechtigheden bij. Ook de huidige VN-topman António Guterres en veel staatshoofden en regeringsleiders zijn aanwezig.

Annan overleed vorige maand op tachtigjarige leeftijd in een ziekenhuis in Zwitserland. Hij was van 1997 tot en met 2006 de zevende secretaris-generaal van de volkerenorganisatie en hij ontving in 2001 de Nobelprijs voor de Vrede. President Nana Akufo-Addo van Ghana besloot in overleg met Annans familie tot een staatsbegrafenis „zoals past bij zijn status als diplomaat, staatsman en wereldicoon”.

Annan onderhield goede banden met de Nederlandse koninklijke familie. Die reageerde vorige maand bedroefd op het overlijden van de diplomaat. „Wij herinneren ons zijn warmte en zijn wijsheid. Onvermoeibaar zette hij zich in voor recht en vrede en een beter leven voor mensen overal ter wereld. Kofi Annan kon mensen bij elkaar brengen”, stelden koning Willem-Alexander en koningin Máxima.