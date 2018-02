De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC heeft president Jacob Zuma 48 uur de tijd gegeven om af te treden als staatshoofd. Anders zal hij van zijn functie worden ontheven. Dat heeft de staatstelevisiezender SABC maandagavond bekendgemaakt.

Partijvoorzitter Cyril Ramaphosa en algemeen secretaris Ace Magashule zouden Zuma dat ultimatum persoonlijk hebben gesteld nadat het uitvoerend comité van het ANC urenlang achter gesloten deuren had vergaderd in een hotel in Irene, nabij Pretoria.