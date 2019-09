Staat van beleg in Guatemala om drugsoorlog

De regering van Guatemala heeft de staat van beleg afgekondigd in vijf provincies in het noordoosten van het land. Op deze manier wil de overheid de controle over de regio terugkrijgen nadat drie soldaten dinsdag zijn doodgeschoten door drugsdealers.

In het gebied wordt veel drugs verhandeld en zijn meerdere bendes actief. De regio geldt als doorvoergebied van drugs richting Mexico.

Om de criminelen aan te pakken stuurt president Jimmy Morales meer soldaten en politieagenten naar het noordoosten van Guatemala. Daarnaast wordt een avondklok ingevoerd, mag er niet meer worden gedemonstreerd en wordt het eenvoudiger om mensen op te pakken.

De soldaten liepen dinsdag in een hinderlaag van drugsdealers toen de militairen onderweg waren een vliegtuig met vermoedelijk drugs aan boord in beslag te nemen.