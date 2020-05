Staat New York versoepelt lockdown, maar de stad nog niet

Sommige delen van New York, de staat die het zwaarst is getroffen door de Amerikaanse uitbraak van het coronavirus, zullen later deze week geleidelijk worden heropend. Maar New York City blijft gesloten tot ten minste juni, zeiden de autoriteiten maandag.

Het coronavirus heeft ongeveer 22.000 mensen gedood in de staat New York, die in lockdown is sinds gouverneur Andrew Cuomo op 22 maart opdracht gaf tot het sluiten van alle niet-essentiële bedrijven.

Hij zei dat drie regio’s aan de criteria voldeden - onder meer wat betreft dalende sterftecijfers, beschikbare ziekenhuisbedden en testcapaciteit - om de bouw, productie en kleinhandel vanaf vrijdag weer op te starten.

„We beginnen vandaag aan een nieuw hoofdstuk”, zei Cuomo, eraan toevoegend: „Het is een opwindende nieuwe fase, we willen allemaal graag weer aan het werk.”

Maar New York City, het epicentrum van de Amerikaanse epidemie, is nog niet in staat zijn economie deze maand weer op gang te krijgen, verklaarde burgemeester Bill de Blasio. Hij zei dat gegevens over sterfgevallen en ziekenhuisopnames „absoluut in de goede richting” gaan, maar nog verder moeten dalen voordat de inwoners van de Big Apple weer aan het werk kunnen.

De epidemie neemt sterk af in de staat New York, waar Cuomo zei dat 161 mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Dat is een forse daling ten opzichte van het hoogtepunt van 799 begin april.

Cuomo kondigde ook aan dat vanaf vrijdag recreatieve activiteiten met een laag besmettingsrisico, zoals tennis en drive-inbioscopen, in de hele staat zijn toegestaan.

De gouverneur en de burgemeester zijn van plan de economieën geleidelijk te heropenen om een tweede golf van infecties te voorkomen. „We moeten slim blijven”, zei Cuomo.