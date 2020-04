‘Staat New York telt relatief meeste besmettingen ter wereld’

De staat New York telt relatief de meeste coronabesmettingen ter wereld, volgens een vergelijking van persbureau Reuters. De staat met circa 20 miljoen inwoners heeft woensdag 149.316 besmettingen geregistreerd. Spanje heeft er 146.690 geteld. Daarna volgt Italië met 139.422 vastgestelde gevallen. In deze telling wordt de zwaar getroffen staat New York vergeleken met de eveneens zwaar getroffen Europese landen Spanje en Italië. Die hebben allebei veel meer inwoners dan New York.

Bijna een derde van alle gevallen in de VS zijn in de staat New York vastgesteld. De stad New York geldt als het epicentrum van het virus in de VS.

De gezondheidsautoriteiten in het land hebben deze week bestempeld als „de piek” van het aantal sterfgevallen. Alleen al op dinsdag werden in de VS in 24 uur 1900 sterfgevallen gemeld. De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, heeft woensdag wel gezegd dat het aantal mensen dat met coronaverschijnselen opgenomen wordt nu daalt. In de staat zijn tot dusver meer dan 6200 patiënten aan de gevolgen van het virus bezweken.

Cuomo heeft woensdag opgedragen de vlaggen in de staat halfstok te hangen. Hij vergeleek de gevolgen van het virus met de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Daarbij verloren in de stad New York circa 2800 mensen het leven. Cuomo zei dat hij nooit had gedacht een grotere ramp in New York mee te zullen maken.