Staat New York telt opnieuw minder dan 500 coronadoden

In de zwaar getroffen Amerikaanse staat New York zijn voor de tweede dag op rij minder dan 500 nieuwe sterfgevallen door corona geteld. Het afgelopen etmaal ging het om 481 doden.

„Dat is goed, maar onze definitie van goed is veranderd. Goed betekent nu niet verschrikkelijk”, zei gouverneur Cuomo over de jongste cijfers in de staat met zijn ongeveer 19 miljoen inwoners. De afgelopen weken stierven tot zo’n 800 mensen per dag aan het coronavirus. Maar door anticoronamaatregelen is dat aantal geleidelijk gedaald, net als het aantal nieuwe besmettingen per dag. Veel minder patiënten moesten naar klinieken dan eerder werd voorspeld.

Tijdens een bezoek aan het Witte Huis in Washington gaat Cuomo met president Donald Trump overleggen hoe er meer getest kan worden. Cuomo en Trump hadden elkaar herhaaldelijk bekritiseerd over deze en andere kwesties. „We hebben veel langs elkaar heen gepraat”, zegt Cuomo nu. „Laten we nu coördineren wie wat doet.” Trump vindt dat de verantwoordelijkheid voor tests in de coronacrisis bij de gouverneurs van de staten ligt.