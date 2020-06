Staat New York hervormt politiewetten midden in Floyd-storm

De Amerikaanse staat New York is bezig wetten en regels voor de politie drastisch te hervormen. Dat gebeurt terwijl een storm van protesten door de staat en het land raast vanwege de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in Minneapolis in de staat Minnesota.

Zo heeft het parlement in New York besloten dat de politie geen nekklem meer mag gebruiken. Floyd overleed nadat een witte politieman bijna negen minuten zijn keel had dichtgedrukt met zijn knie. Er wordt gewerkt aan een wet die vereist dat raciale ongelijkheden in het politiewerk openbaar worden gemaakt. Overwogen wordt verder een sectie in de burgerrechtenwet te herzien die verslagen over het gedrag van politiemensen buiten het oog van het publiek houdt.

De politie is niet blij met de hervormingen en heeft die als een „aanval op de politie” bestempeld. De gouverneur van de staat, Andrew Cuomo, heeft aangekondigd dat hij de wetten zal ondertekenen.