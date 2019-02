Staat Californië vecht noodtoestand aan

De staat Californië vecht de beslissing van president Donald Trump om de noodtoestand af te kondigen „zeker en op korte termijn” aan. Dat heeft staatsprocureur Xavier Becerra gezegd in het tv-programma This Week van ABC.

Met zijn maatregel hoopt de president de beschikking te krijgen over voldoende geld voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Trump wil die muur bouwen om illegale immigranten tegen te houden.

Californië wil de beslissing van Trump aanvechten bij het de rechter. De verwachting is dat ook andere staten het voorbeeld van Californië zullen volgen. De staat New York stapt ook naar het gerecht.

,,We zijn voorbereid'', zei Becerra. ,,We wisten dat er iets dergelijks zou kunnen gebeuren. En met onze zusterstaatspartners zijn we klaar om te gaan.'' Met het bouwen van de muur komt president Trump een belangrijke verkiezingsbelofte uit 2016 na.

Stephen Miller, een naaste adviseur van de president, heeft zondag in een gesprek met nieuwszender Fox gezegd dat Trump verwacht dat hij tot de verkiezingen in november 2020 ,,honderden kilometers" nieuwe muur mag bouwen. ,,We kunnen geen ongecontroleerde, onbeveiligde gebieden langs de grens hebben waar de mensen onopgemerkt binnen kunnen komen," zei Miller.

De adviseur wilde niet ingaan op de vraag hoe Trump van plan is alle te verwachten juridische en politieke tegenwerking op de noodtoestand en bouw van de muur het hoofd te bieden.

Democraten en ook een deel van Trumps partijgenoten zijn fel gekant tegen de plannen van de president. Ze menen dat deze noodtoestand ongrondwettelijk is.