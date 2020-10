Staakt-het-vuren tussen Azerbeidzjan en Armenië

Armenië en Azerbeidzjan zijn een staakt-het-vuren overeengekomen dat zaterdag om 12.00 uur ingaat om gevangenen en de lichamen van tijdens het conflict omgekomenen uit te wisselen. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov bekendgemaakt.

Lavrov kwam rond 03.00 uur (lokale tijd) met een verklaring naar buiten na gesprekken met zijn Armeense en Azerbeidzjaanse tegenhangers in Moskou die ongeveer tien uur duurden. Hij zei ook dat Armenië en Azerbeidzjan zijn overeengekomen besprekingen te beginnen over de oplossing van het conflict in regio Nagorno-Karabach.

Rusland heeft goede banden met zowel Armenië als Azerbeidzjan. De twee landen zijn sinds bijna twee weken weer in gevecht om Nagorno-Karabach, waar vooral etnische Armeniërs wonen. Internationale leiders hebben opgeroepen een einde te maken aan de gevechten.

Donderdag begonnen de vanuit de zogeheten Minsk-groep geplande overleggen over een staakt-het-vuren in het gebied. Deze groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) wordt voornamelijk gevormd door Frankrijk, Rusland en de VS en probeert sinds 1994 een oplossing te vinden voor het conflict. Armenië gaf echter aan niet aan te schuiven zolang er gevochten wordt.