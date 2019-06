Sri Lankanen aangeklaagd voor olifantenhandel

De Sri Lankaanse autoriteiten vervolgen acht mensen voor de handel in jonge olifanten. Het gaat volgens aanklager Nishara Jayaratne om de eerste zaak rond illegale olifantenhandel in de geschiedenis van de eilandstaat.

In Sri Lanka leven naar schatting zo’n 7500 olifanten in het wild. De rijken zien kalveren als gewilde statussymbolen en dat maakt de handel in de dieren lucratief. De verkoop van een babyolifant levert ongeveer 110.000 euro op. Experts schatten dat in 10 jaar tijd ongeveer 40 kalveren zijn weggehaald bij hun kuddes.

De verdachten kunnen een gevangenisstraf van 20 jaar krijgen als ze schuldig worden bevonden. Een van hen heeft een hoge functie bij de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de nationale parken, het Department of Wildlife Conservation.