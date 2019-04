Sri Lanka houdt minuten stilte na aanslagen

In Sri Lanka zijn dinsdag drie minuten stilte gehouden voor de slachtoffers van de paasaanslagen op kerken en hotels. Dat begon om 08.30 uur lokale tijd, het moment waarop zondag de eerste bom afging. Sommige mensen bogen het hoofd en herdachten in stilte het geweld van zondag.

In de Aziatische eilandstaat is geschokt gereageerd op het bloedbad, dat aan 310 mensen het leven heeft gekost. Het dodental is dinsdag naar boven bijgesteld nadat weer slachtoffers aan hun verwondingen waren overleden. Bij overheidsgebouwen hangen vlaggen halfstok.