„Sri Lanka heeft ons gebed nodig”

Zondag is het een week geleden dat tijdens diensten in Sri Lanka bommen afgingen en onder kerkgangers doden en gewonden vielen. Ook in hotels werd een bloedbad aangericht. Wat moet je bidden, als de christelijke gemeente zoiets verschrikkelijks overkomt?

De Srilankaanse theoloog en voorganger Ajith Fernando doet een poging om broeders en zusters daar én wereldwijd bij die vraag verder te helpen.

Het lijkt zot onze tijd met bidden door te brengen als het om ons heen crisis is, geeft Fernando toe. Toch is bidden het krachtigste wat Gods volk kan doen, juist in een tijd van ontreddering. Waarvoor we moeten bidden?

Bidt dat de kerk de liefde van God gestalte geeft. „Aan de ene kant moet ze erop hameren dat de overheid daders opspoort en bestraft. Aan de andere kant zijn we individueel en als gemeente geroepen om liefde jegens iedereen te blijven tonen, inclusief onze vijanden.” We mogen het niet laten gebeuren, benadrukt hij, dat haatgevoelens het christelijk getuigenis vertroebelen.

„Gód zal de boze straffen, en Hij doet dat via de wereldlijke overheid. Als wij daarop vertrouwen, kan dat onze verbittering over onrecht en wreedheid wegnemen.”

Fernando vraagt verder gebed om getrouwheid. In het gehoor geven aan onze roeping om helend en verzoenend bezig te zijn in een gebroken situatie als die in Sri Lanka. „Iedereen afzonderlijk kan zich ontfermen over overlevenden, of over nabestaanden die nu intens verdriet hebben.”

Bid voor genezing, vervolgt de Srilankaanse theoloog. Voor spoedig herstel van gewonden, en vraag God dat Hij het werk van verpleegkundigen en artsen zegent. Bidt ook voor hen die psychisch zijn getroffen, die geestelijk zwaar gebukt gaan onder de verliezen. „Dit is bij uitstek de tijd dat we als christenen de God van alle vertroosting vertegenwoordigen – door te luisteren en een goed woord te spreken.”

Bidt om rust in het land. „Het is belangrijk dat extremisten niet de kans krijgen aanslagen te gebruiken om meer chaos te creëren. Laten christenen actief zijn als rustbrengers en bemiddelaars.”

„Bitterheid raken we kwijt als we weten dat God –Die rechtvaardig is en het wereldgebeuren in Zijn hand heeft– groter is dan onze problemen.”