Sri Lanka gevoelig voor zoete beloften van een sterke man

In Sri Lanka wordt met spanning uitgekeken naar de presidentsverkiezingen van zaterdag. De uitslag kan het einde betekenen van de democratische, parlementaire rechtsstaat. Vooral de grote religieuze en etnische minderheden –moslims, christenen en Tamils– vrezen voor hun vrijheden en rechten.

De strijd om het presidentschap wordt gevoerd tussen de kandidaten van de Verenigde Nationale Partij, een alliantie van Tamils en moslimpartijen, en het Volksfront voor Sri Lanka. Het kopstuk van de eerste is Sajith Premadasa; het gezicht van het Volksfront is de populistische oud-minister van Defensie, Gotha Rajapakse.

De grote thema’s in de verkiezingsstrijd zijn de bestrijding van de grootschalige corruptie, maar vooral de nationale eenheid van het land. Rajapakse, die in de peilingen aan kop gaat, is een vurig nationalist en vertolkt de stem van de Sinhalese boeddhistische meerderheid. Zijn invloed binnen de politieke instellingen en het leger is groot. Hij wordt ervan verdacht achter de schermen steun te bieden aan extremistische nationalistische boeddhisten, die op het platteland christelijke kerken en hindoetempels aanvallen en gelovigen terroriseren.

Het hoofd van de Methodistische Kerk in Sri Lanka, bisschop Asiri Perera, werd bij een bezoek aan de kerken in maart van dit jaar gemolesteerd en bedreigd door een woedende menigte radicale boeddhisten. „Ik heb genoeg aanwijzingen dat deze mensen worden aangestuurd door Rajapakse en zijn vrienden”, zegt hij. „Er zitten politieke motieven achter. In hetzelfde gebied is in juli een gemeentelid zwaar mishandeld en gevlucht. De politie liet het afweten, onze geloofsgenoten zijn doodsbang.”

Sterke man

Rajapakse wordt als minister van Defensie ook verantwoordelijk gehouden voor de dood van 40.000 burgers tijdens de burgeroorlog tegen de opstandige Tamilstrijders. Na ruim 30 jaar strijd voor een onafhankelijke Tamilstaat werden die in 2009 definitief verslagen. Hij heeft al aangekondigd het lopende onderzoek van de VN naar mensenrechtenschendingen door het leger stop te zetten als hij president wordt.

Onder de gewone Sri Lankanen is er ongeduld over stagnerende economie, die nog steeds te lijden heeft onder de gevolgen van de aanslagen door moslimextremisten op Eerste Paasdag dit jaar. Het toerisme, een belangrijke inkomstenbron van het land, ligt nog altijd op zijn gat. Hotelpersoneel is ontslagen. Daarnaast bezwijkt het land bijna onder de schuldenlast die de Chinese investeringen in wegen, havens en vliegvelden met zich meebrengen.

De chronische armoede van een groot deel van de bevolking, de uitzichtsloosheid van het dagelijks bestaan en de politieke chaos, maken het land vatbaar voor de zoete beloften van een sterke man. Ook de christenen van Sri Lanka zijn hier vatbaar voor. De rooms-katholieke gemeenschap, zo’n 6 procent van de bevolking, is verdeeld.

Tot afgrijzen van het grootste deel van de clerus heeft aartsbisschop Malcolm Ranjith zijn steun aan de kandidatuur van Rajapakse gegeven. Priester en hoogleraar internationaal recht Noël Diaz, werkzaam op het aartsbisschoppelijk paleis in Colombo, begrijpt niets van de keuze. „Rajapakse is een gevaar voor ons land. Hij heeft geen oog voor de belangen van de minderheden en zal met ijzeren vuist regeren.” De bisschoppenconferentie riep dinsdag in een open brief de autoriteiten op de verkiezingen eerlijk te laten verlopen.

In de aanloop naar de verkiezingen zijn duizenden kiezers, onder wie veel christenen, op mysterieuze wijze van de geregistreerde kiezerslijst verdwenen. In Sri Lanka vormen de Singalese boeddhisten de meerderheid, terwijl de Tamils, voor het merendeel hindoe, 30 procent van de bevolking uitmaken. De moslims (10 procent) leven geïsoleerd, met name in het oosten van Sri Lanka.