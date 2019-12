Sprinkhanenplaag in Hoorn van Afrika

De Hoorn van Afrika, vooral Somalië, wordt geteisterd door een sprinkhanenplaag die als de schadelijkste in zeker zeventig jaar wordt gezien. De plaag veroorzaakt ernstige voedseltekorten. Zeker 70.000 hectares landbouwgrond zijn al door de insecten kaalgevreten in Somalië en over de grens in Ethiopië.

Somalische boeren hebben de regering in Mogadishu en de internationale gemeenschap om hulp gevraagd in de strijd tegen de sprinkhaan. Velen zijn hun gewassen kwijt en hebben daarom niet alleen geen eten meer, maar ook geen enkel zicht op inkomen. In sommige plaatsen wordt de sprinkhaan inmiddels als voedsel ontdekt. Plaatselijke islamitische geestelijken hebben de sprinkhaan als rein bestempeld, waarmee een beletsel de sprinkhaan te eten wordt weggenomen.