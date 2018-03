In een opvangtehuis voor daklozen in de plaats Schweinfurt heeft de Duitse politie chemicaliën en zeer explosieve springstof gevonden. Het openbaar ministerie in Beieren onderzoekt of het materiaal bedoeld was om een aanslag mee te plegen. Een 35-jarige Duitser is aangehouden.

Al met al vond de politie 30 liter van verschillende chemicaliën en een kilo zelfgemaakte springstof.