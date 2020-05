Sportwagen uit 1940 alsnog gebouwd en direct naar museum

Een in 1940 ontworpen sportwagen is pas recent gebouwd en dinsdag door de Duitse stad Chemnitz een automuseum in gereden. De F9 sportauto van DKW zou volgens plannen uit 1938 mee gaan doen aan een rally van Berlijn naar Rome, maar die is nooit doorgegaan. Aan het ontwerp van de auto is nog wel twee jaar gewerkt, maar er is er nooit een gemaakt.

De grondlegger van het automuseum in Chemnitz, Frieder Bach, raakte geobsedeerd door het ontwerp. Hij heeft er een gefabriceerd, samen met zijn zoon en met steun van het Fraunhofer technische onderzoeksinstituut in Chemnitz. De glanzende aluminium sportwagen is volgens Bauer exact wat de ontwerpers voor ogen hadden en kan 140 kilometer per uur. Dit was binnen de bebouwde kom van Chemnitz niet aan te tonen.

DKW, ‘Das Kleine Wunder’ is een fabriek die in 1916 door een Deen in Saksen is gesticht eerst om stoommachines te maken en vervolgens ook auto’s en motorfietsen. DKW trad in 1932 toe tot de Auto Union en sinds 1966 worden er geen auto’s meer van dit merk vervaardigd.