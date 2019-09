Sportauto’s van zoon dictator onder de hamer

Een verzameling luxe sportauto’s die in beslag zijn genomen van de zoon van de president van Equatoriaal-Guinea gaat zondag in Zwitserland onder de hamer. De wagens, waaronder 7 Ferrari’s, 3 Lamborghini’s, 5 Bentleys, een Maserati en een McLaren, moeten zo’n 17 miljoen euro opleveren. De duurste wagen is de Lamborghini Veneno Roadster, die geschat wordt op een waarde van tussen 4,8 en 5,7 miljoen euro.

De Zwitserse autoriteiten openden in 2016 een zaak tegen Teodorín Nguema Obiang vanwege financiële fraude. In ruil voor de auto’s zijn de aanklachten tegen Teodorín in februari ingetrokken. Ook maakt Equatoriaal-Guinea nog eens 1,3 miljoen Zwitserse franc (zo’n 1,2 miljoen euro) over vanwege de kosten van het proces.

Teodorín is de zoon van Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, die sinds 1979 dictatoriaal over het olierijke Afrikaanse land regeert. Hij is zelf vicepresident van het land en staat bekend als iemand die achteloos met geld smijt waarvan niet duidelijk is waar het vandaan komt. Daardoor is hij in het buitenland herhaaldelijk met justitie in aanraking gekomen.