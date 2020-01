Spoorstaking is langste ooit in Frankrijk

De protestacties in het Franse openbaar vervoer gingen donderdag dag 29 in. Daarmee is het de langste doorlopende spoorstaking uit de Franse geschiedenis. Het vorige record stamt uit eind 1986 en begin 1987. Toen legden medewerkers van het nationale spoorbedrijf SNCF het werk 28 dagen neer.

SNCF-personeel staakt vanwege geplande pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron. Die wil 42 afzonderlijke pensioenregelingen samenvoegen. Tegenstanders vrezen dat ze daardoor langer moeten doorwerken of er financieel op achteruitgaan.

De protestacties hebben de afgelopen weken geleid tot grote overlast in het openbaar vervoer, ook rond de feestdagen. Het aantal SNCF-medewerkers dat meedoet aan de staking is wel afgenomen. Het ging donderdag om minder dan 7 procent van het totale aantal personeelsleden van het spoorbedrijf, onder wie ongeveer een derde van de machinisten.

Het einde van de acties is nog niet in zicht. Macron zei tijdens zijn nieuwjaarsspeech dat de hervormingen gewoon doorgaan. De vakbonden en regering praten volgende week verder.