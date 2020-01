Spoorboekje richting verkiezing op Super Tuesday

De komende maanden zal worden beslist wie de Democratische tegenstander van Trump wordt. Belangrijk moment is Super Tuesday, als veertien staten naar de stembus gaan. Hoe ziet de agenda er tot 3 maart uit?

3 februari: Iowa.

Traditioneel de start van het voorverkiezingsseizoen. Op meer dan 1700 plekken in Iowa komen burgers samen om een kandidaat te kiezen. De strijd in deze staat is zeer spannend. Vier kandidaten hebben hier nog kans op de winst: Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren en Pete Buttigieg.

4 februari: State of the Union

De dag na ‘Iowa’ spreekt president Trump in Washington zijn jaarlijkse State of the Union uit.

7 februari: Debat.

De meest kansrijke Democratische kandidaten gaan met elkaar in debat. Voor degenen die goed gepresteerd hebben in Iowa een moment om te laten zien dat zij écht de kanshebbers zijn.

11 februari: New Hampshire.

De tweede stemming in de Democratische race heeft plaats in de staat New Hampshire. Historisch gezien zorgt deze staat nogal eens voor verrassingen. Zo leek Barack Obama in 2008 deze staat met een duidelijk verschil te gaan winnen, maar verloor hij van Hillary Clinton. De inwoners van New Hampshire laten zich erop voorstaan dat zij onafhankelijk zijn.

22 februari: Nevada.

Nevada is weliswaar traditioneel één van de eerste staten waar wordt gestemd, maar krijgt vaak minder aandacht. De reden is dat in Nevada de voorverkiezingen lang niet zo leven als in de andere ”early states”. Dat blijkt onder meer uit een veel lagere opkomst.

29 februari: South Carolina.

South Carolina is de eerste zuidelijke staat die naar de stembus gaat. De meerderheid van de Democratische kiezers bestaat uit Afro-Amerikanen, een belangrijke kiezersgroep voor de partij. Joe Biden is hier zeer populair.

3 maart: Super Tuesday.

De eerste dinsdag van maart staat met rood omcirkeld in de agenda van alle kandidaten. Dan wordt in veertien staten gestemd, waaronder grote staten als Californië, Texas en North Carolina. Wie op Super Tuesday in veel staten weet te winnen, staat vooraan in de strijd om de nominatie.