Spoor van verwoesting in Hamburg na rellen

Relschoppers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een enorme ravage aangericht in Hamburg, waar de G20-top plaatsvindt. Winkels werden geplunderd en volledig overhoop gehaald en barricades in brand gestoken. Ook motorvoertuigen, vuilnisbakken en fietsen gingen volgens de politie in vlammen op. Vermomde demonstranten liepen rond met ijzeren staven, katapults en molotovcocktails.

De Duitse ME moest met groot materieel uitrukken bij de rellen, die vooral in de wijk Schanzenviertel waren, maar zij kon niet verhinderen dat het geweld escaleerde.

Volgens de Duitse tv-zender N24 heeft de politie bewust gekozen voor een beperkte confrontatie met de links-radicale vandalen. De bereidheid bij deze autonomen om geweld te gebruiken was volgende de politie bijzonder groot. Het risico op zware verwondingen en nog heftigere rellen zou groter zijn geweest als de ME harder had opgetreden. Volgens de politie zijn 197 politieagenten gewond geraakt tijdens de rellen.

Zaterdagmorgen rond 6.00 uur is de stadsreiniging begonnen met het opruimen van troep. Op veel plekken in het Schanzenviertel hangt nog een brandgeur. De politie verrichtte vrijdagnacht zeker dertien arrestaties. Eerder op vrijdagavond waren al 83 mensen aangehouden.

Het Schanzenviertel, waar onder andere het linkse autonomencentrum Rote Flora is gevestigd, is sinds vrijdag overdag al het toneel van confrontaties tussen de politie en anti-G20-demonstranten.

Het metrostation in deze wijk werd voor enige tijd gesloten, maar is inmiddels weer open.