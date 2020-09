Spoor naar Franse paardenmoordenaars loopt dood

Twee mensen die mogelijk betrokken zijn bij een reeks moorden op paarden in Frankrijk, hebben weten te ontkomen aan een grote klopjacht. Een paardeneigenaar in de buurt van Dijon zag het tweetal zaterdagavond op zijn weiland en sloeg alarm. Tientallen agenten en een politiehelikopter probeerden het duo te achterhalen, maar volgens de politie is het spoor doodgelopen.

Sinds het begin van het jaar stierven meer dan twintig paarden op brute wijze, meestal op weilanden in het noorden van het land. Hun lichamen waren verminkt; bij sommige dieren was een oor afgesneden, waren ogen uitgestoken of de genitaliën afgesneden. Er was nooit vlees van de karkassen weggesneden.

Volgens de politie doken in 2014 en 2016 soortgelijke paardenmoordzaken op, maar zijn het er dit jaar opvallend veel in korte tijd. Onduidelijk is of de moorden zijn ingegeven door satanische rituelen, verzekeringsfraude, trofeejacht of een internetuitdaging.

Het aantal moorden is de afgelopen tijd sterk toegenomen. Begin augustus waren het er nog ongeveer tien, inmiddels staat de teller volgens Franse media op meer dan twintig. De politie heeft paardeneigenaren opgeroepen geregeld de weilanden te controleren, het tuig van de paarden af te halen en waar mogelijk cameratoezicht te houden.