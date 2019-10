Spontane spoorstaking in regio Parijs

Door een wilde staking van machinisten en conducteurs in de regio Parijs zijn veel treinen en metro’s uitgevallen.

De krant Le Parisien berichtte dat de staking donderdagavond is uitgebroken naar aanleiding van een botsing tussen een regionale trein en een vrachtauto woensdag in de buurt van Charleville-Mézières. Daarbij kreeg een gewond geraakte machinist plotseling alleen de zorg over zeventig geschokte passagiers, onder wie gewonden en zwangere vrouwen.

Een vakbond heeft dit aangevoerd als een nieuw signaal dat het spoorwegbedrijf steeds onveiliger wordt, als gevolg van de bezuinigingen bij de staatsspoorwegen (SNCF) die de „stations en treinen ontmenselijken”. De bonden eisen dat op alle treinen weer conducteurs komen en meer personeel op de stations.