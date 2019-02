Spontane protesten tegen regime Algerije

ALIGIERS/PARIJS(ANP) - Voor eerst zijn in Algerije in tal van plaatsen spontane betogingen tegen het regime. Via oproepen op internet zijn vooral jongeren de straat op gegaan om te protesteren tegen het plan van de regering om de 81-jarige president Abdelaziz Bouteflika in april weer als presidentskandidaat naar voren te schuiven. „Er komt geen vijfde mandaat Bouteflika!”, riepen betogers vrijdag.

Er zijn onder meer betogingen geweest in Oran, Sétif en in de hoofdstad Algiers, waar jongeren voor de camera een groot portret van Bouteflika verscheurden. De politie voorkwam dat ze naar het presidentieel paleis trokken. Demonstraties zijn sinds 2001 in Algiers verboden.

Bouteflika is al 20 jaar aan de macht in het enige Noord-Afrikaanse land, waar ook tijdens ‘de Arabische Lente’ in 2011 geen opstanden en protesten waren. De herinnering aan uiterst bloedige burgeroorlog van de jaren negentig weerhield Algerijnen ervan politieke confrontatie te zoeken.