Spong: eis Bouterse „van historische waarde”

De strafeis van twintig jaar tegen ex-legerleider en huidig president van Suriname Desi Bouterse is volgens de advocaat Gerard Spong „van enorm grote historische waarde”. Spong zegt namens de nabestaanden sinds het jaar 2000 geijverd te hebben voor de berechting van Bouterse en is verheugd over de eis.

Belangrijk is volgens hem dat de aanklager in het proces, auditeur-militair Roy Elgin, vindt dat er voldoende bewijs is dat Bouterse aanwezig was in Fort Zeelandia bij de Decembermoorden. „Dat is juridisch belangrijk omdat dan kan worden bewezen dat hier sprake is van klassieke opzet en voorbedachte raad.”

De strafeis zal volgens Spong straks richtinggevend zijn voor het vonnis van de krijgsraad. „Ik ben ervan overtuigd dat deze krijgsraad de eis gaat volgen.”