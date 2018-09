Spoedoperatie presidentskandidaat Bolsonaro

De Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro heeft woensdagavond laat een spoedoperatie ondergaan om hechtingen aan zijn darmwanden te herstellen. Dat heeft het Einstein ziekenhuis in de Braziliaanse stad São Paulo laten weten.

De rechtse politicus werd vorige week neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst in de staat Minas Gerais. Bolsonaro ligt sindsdien in het ziekenhuis en kan door zijn verwondingen geen campagne meer voeren. In de meest recente opiniepeilingen van afgelopen dinsdag is hij met 26 procent de populairste. De verkiezingen zijn op 7 oktober.