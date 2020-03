Spoedeisende hulp ziekenhuis Paramaribo dicht

De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP) is donderdag tijdelijk gesloten. Dit besluit is genomen nadat duidelijk werd dat twee mensen met het coronavirus op de SEH waren geweest. Dit heeft de directie van het AZP donderdag bekendgemaakt.

In Suriname is tot nog toe bij twee personen Covid-19 vastgesteld. Een derde persoon die woensdag vanuit Suriname naar Nederland is gereisd, is bij aankomst in Nederland positief getest. Dat heeft de directeur van de nationale veiligheidsdienst donderdag bekendgemaakt. Ook zes andere mensen zijn donderdag getest op het virus, de resultaten hiervan zijn nog niet bekend. In alle drie de positieve gevallen gaat het om personen die vanuit Nederland naar Suriname waren gekomen.

Het draaiboek van het AZP vereist dat de SEH bij een besmettingsgeval minimaal twaalf uur op slot gaat om goed schoongemaakt te kunnen worden. Personen die in een levensbedreigende situatie verkeren zullen op een alternatieve locatie worden opgevangen.