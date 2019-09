Spoeddebat Brits Lagerhuis gaat door

Het Britse parlement houdt dinsdagavond een spoeddebat over de brexit. De parlementsleden die het debat hebben aangevraagd willen een no-deal brexit op 31 oktober voorkomen.

Het debat gaat over het wijzigen van de parlementaire agenda woensdag. Daardoor zouden de parlementsleden woensdag een motie in stemming kunnen brengen om de no-deal brexit tegen te gaan.

De parlementsvoorzitter John Bercow heeft het spoeddebat goedgekeurd, omdat er volgens hem genoeg steun is in het Lagerhuis. Het debat kan maximaal drie uur duren.

Verschillende bronnen rond de regering gaan ervan uit dat de stemming dinsdag in het nadeel van de regering uitpakt en ook dat de motie tegen een no-deal brexit woensdag wordt aangenomen. In dat geval wil premier Boris Johnson nieuwe verkiezingen uitschrijven, die in oktober moeten worden gehouden. Daar is echter een twee derde meerderheid in het Lagerhuis voor nodig en die heeft de premier niet.