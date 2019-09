Spoeddebat aangevraagd in Britse Lagerhuis

Britse parlementariërs hebben een spoeddebat aangevraagd bij het Lagerhuis. Dat wordt gezien als een stap richting een stemming over een voorstel dat zou kunnen leiden tot nieuw uitstel van de brexit.

„Als het debat vandaag plaatsvindt, mag het zolang duren als de voorzitter aangeeft of tot 22.00 uur (lokale tijd)”, staat in het schriftelijke verzoek. Voorzitter John Bercow van het Lagerhuis moet de aanvraag nog wel goedkeuren. Hij buigt zich daar later vandaag over, zegt het Lagerhuis in een tweet.

De parlementariërs die het spoeddebat aanvragen, willen dat uiteindelijk wordt gestemd over een voorstel dat moet voorkomen dat hun land op 31 oktober zonder deal de EU verlaat. Ze willen laten vastleggen dat premier Boris Johnson om uitstel van de brexit moet vragen als hij niet tijdig een brexitdeal rondkrijgt.

De regering heeft echter vergaande controle over de parlementaire agenda. Daardoor kan de oppositie het voorstel niet direct indienen. De parlementariërs halen daarom een politieke truc uit. Ze proberen via het spoeddebat de controle te krijgen over de agenda zodat ze over hun eigen plan kunnen stemmen.