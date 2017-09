Spoedberaad VN na raketlancering Noord-Korea

De veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) komt vrijdagmiddag (lokale tijd) in een spoedzitting bijeen vanwege de raket die Noord-Korea eerder op de dag lanceerde. Het projectiel vloog over Japan en stortte in de Grote Oceaan zonder verder schade aan te richten.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in veroordeelde de lancering scherp. Hij zei dat Noord-Korea „zich door deze lancering alleen maar verder in een diplomatiek en economisch isolement zal storten.”

De Japanse regering heeft de lancering scherp veroordeeld. Kabinetschef Yoshihide Suga zei dat zijn land „met passende maatregelen zal reageren.” Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson veroordeelde de lancering.

Na de test met de waterstofbom eerder deze maand, sprak de veiligheidsraad deze week sancties uit tegen Noord-Korea. Met de nieuwe sancties is een exportverbod op textiel opgelegd. Textiel is het een-na grootste exportproduct van het Aziatische land. Daarnaast is er een importverbod voor aardgas en een beperking van de import van ruwe en bewerkte olie opgelegd.