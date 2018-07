Spionnenbaas: was niet respectloos naar Trump

Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten Dan Coats heeft gezegd dat zijn eerste reactie donderdag op het nieuws dat president Donald Trump een tweede topontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin wil houden in het najaar „niet zo handig was”.

„Maar het was geenszins mijn bedoeling om president Donald Trump respectloos te bejegenen over het nieuws van een tweede geplande topontmoeting van Trump.”

Coats reageerde ogenschijnlijk ironisch toen hij tijdens een interview werd geconfronteerd met het nieuws: „Zeg dat nog eens? Okee, dat is bijzonder” waren zijn woorden.

De inlichtingenbaas zei na de eerste Trump-Poetin-top dat hij niet wist „wat er tijdens de eerste top tussen Trump en Poetin is besproken”. Hij schaarde zich ondubbelzinnig achter de inlichtingendiensten. „We zijn steeds duidelijk in onze onderzoeken naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 geweest en in hun aanhoudende pogingen om onze democratie te ondermijnen”, liet hij weten.

Behalve van Coats was er ook vanuit het Congres veel kritiek op het optreden van de Amerikaanse president. Veel congresleden willen graag weten wat Trump met Poetin heeft besproken. Trump noemde de top „een groot succes”, maar hij was weinig mededeelzaam over wat hij met Poetin besprak.